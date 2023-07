Apple AirPods 2 a soli 109€: Minimo Storico da Prime Day

Il Prime Day è un pozzo di offerte senza fondo. Oggi acquisti gli Apple AirPods 2 a soli 109 euro, invece di 159 euro (prezzo di listino). Questa incredibile promozione ti permette di risparmiare ben 50 euro. Cosa stai aspettando? Sbrigati perché stanno andando a ruba. Ad oggi si tratta della migliore soluzione per chi cerca degli auricolari senza tappi in-ear. La loro qualità è pazzesca.

La forma ergonomica delle cuffie li rende estremamente pratici e comodi da indossare. La taglia, pur essendo unica, sembra proprio fatta su misura per te. Abbinali la prima volta al tuo dispositivo. Successivamente ti basterà estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica e indossarli per attivarli in abbinamento al tuo smartphone, tablet o computer.

Apple AirPods 2: l’occasione la trovi solo al Prime Day

Cogli al volo l’occasione che ti sta regalando il Prime Day. Acquista subito gli Apple AirPods 2 a soli 109 euro. Si tratta di un’offerta potente in grado di trasformare la qualità del tuo ascolto. Indossali e goditi bassi profondi e alti cristallini. La cancellazione attiva del rumore è formidabile perché rende ogni chiamata un’opera d’arte. Dotati del Chip H1, la connessione wireless risulta stabile e a bassa latenza.

Acquistali ora a soli 109 euro, invece di 159 euro (prezzo di listino). Questa promozione è dedicata solo ai clienti Prime. Approfitta subito del Prime Day attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. I vantaggi sono prezzi sempre vantaggiosi, pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.