Apple AirPods 2 (quasi) in REGALO su Unieuro

Quasi in regalo, oggi su Unieuro acquisti gli Apple AirPods 2. Questi auricolari eccellenti stanno facendo la storia del suono. Il loro design iconico è perfettamente adattabile a qualsiasi orecchio, garantendo un’ergonomia pazzesca quando indossati. Grazie alla loro forma particolare possono essere utilizzati per tutto il giorno senza dare fastidio. Inoltre, essendo senza tappi in-ear, anche indossandoli sei sempre connesso con chi ti sta vicino. Mettili subito in carrello a soli 119 euro, anziché 149 euro.

Apple AirPods 2: gli auricolari intramontabili

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari comodi e dalle ottime prestazioni, questi Apple AirPods 2 a 119 euro sono la risposta che cercavi. Dotati del fortunatissimo chip Apple H1, sanno quando li indossi connettendosi automaticamente al tuo dispositivo. I sensori riconoscono anche quando stai utilizzando un solo auricolare, passando da mono a stereo senza interruzioni. La custodia di ricarica garantisce 24 ore di ascolto totali.

Acquistali subito a soli 119 euro, anziché 149 euro. Ricordati che, grazie a Unieuro, puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

