Apple AirPods 3 a soli 104€ è un super affare

Se cerchi un paio di auricolari di altissima qualità a un prezzo ragionevole, perfetto per il tuo iPhone, allora gli Apple AirPods 3 sono la risposta che cercavi. Oggi li trovi in super offerta su eBay a soli 104,99 euro, invece di 159,99 euro. Si tratta di un’ottima promozione da prendere subito al volo.

Grazie alla loro praticissima custodia di ricarica, assicurano fino a 30 ore di ascolto totali. Con una sola ricarica, ogni singolo auricolare offre fino a 6 ore di musica non-stop. Inoltre, hai la custodia di ricarica MagSafe. Sono resistenti al sudore e all’acqua, così li puoi indossare mentre ti alleni e sotto la pioggia.

Attiva Siri in un attimo e accedi a tantissime funzionalità incluse con Apple Intelligence. Grazie alla tecnologia Switch Automatico, passano da un dispositivo all’altro automaticamente semplicemente avviando la riproduzione musicale o rispondendo a una chiamata in entrata.

Apple AirPods 3: prezzo contenuto, suono esplosivo

Con gli Apple AirPods 3 hai auricolari dal prezzo contenuto che assicurano una qualità elevata. Cosa stai aspettando? Acquistali subito a soli 104,99 euro! Sono in offerta su eBay. Addirittura li puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero grazie a PayPal o Klarna. Risparmio e convenienza senza rinunce ti permettono di ottenere un suono potente ed esplosivo.

Infatti, gli AirPods 3 assicurano un’esperienza di ascolto pazzesca. Compatibili con la tecnologia di Audio Spaziale, il suono arriva da tutte le direzioni e ti immerge all’interno della scena. L’equalizzazione adattiva assicura un ascolto incredibile. Il driver ad alta escursione progettato da Apple offre bassi profondi e alti cristallini.

Non perdere altro tempo. Goditi il massimo della tecnologia audio al miglior prezzo ora disponibili. Con eBay il risparmio è assicurato. Aggiungi al carrello gli AirPods 3 con soli 104,99 euro!