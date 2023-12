Apple AirPods 3: prezzo da BEST BUY su Amazon

Gli Apple AirPods 3 sono auricolari di ultimissima generazione, senza tappi in-ear. Estremamente comodi, li indossi per tutto il giorno senza nemmeno accorgertene. Dotati di custodia di ricarica, garantiscono fino a 30 ore di ascolto totali e fino a 6 ore se presi singolarmente dopo ogni ricarica. Acquistali subito a prezzo da Best Buy su Amazon. Mettili in carrello a soli 169 euro, invece di 199 euro.

Apple AirPods 3: anche a rate Tasso Zero con Amazon

Scegli Amazon per acquistare gli Apple AirPods 3. Oltre al prezzo super vantaggioso, oggi puoi anche decidere di pagarli in comode rate a Tasso Zero con Cofidis al momento del check out. Un’occasione pazzesca per assicurarti subito auricolari premium in offerta top per poi pagarli un po’ alla volta e senza affanno. Scopri l’audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della tua testa.

Acquistali immediatamente a soli 169 euro, invece di 199 euro. Per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.