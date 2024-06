Apple AirPods 3 con custodia Lightning a un prezzo WOW: CODICE SCONTO di eBay

C’è un’interessante novità nel mondo dell’e-commerce hi-tech: gli Apple AirPods di terza generazione sono ora disponibili su eBay a un prezzo imperdibile. Grazie al codice sconto VACANZE24 da applicare nell’apposito spazio prima di procedere con l’acquisto permette di acquistare i celebri auricolari wireless a soli 161,91 euro, con inclusa la custodia di ricarica con cavo Lightning.

Apple AirPods 3: un’occasione da non perdere!

Gli AirPods di terza generazione rappresentano un perfetto esempio della grande cura progettuale e realizzativa di Apple. L’esperienza utente è resa straordinaria dal semplice gesto di aprire il case, che attiva immediatamente il pairing con il dispositivo Apple o Android. Questo abbinamento istantaneo e senza intoppi crea un’armonia digitale che si manifesta con un “pop” magico.

Questi auricolari non consentono solo di ascoltare tutti i vostri contenuti audio preferiti, bensì rappresentano anche un utilissimo e rapidissimo modo per utilizzare efficacemente l’assistente personale Siri o Google. I sensori di pressione integrati consentono di controllare la riproduzione musicale, gestire le chiamate e attivare diverse funzioni con un solo tocco. La resistenza a sudore e acqua li rende ideali per qualsiasi situazione, dall’uso quotidiano alle attività più intense.

In termini di autonomia, gli AirPods di terza generazione non deludono. Offrono fino a 6 ore di ascolto continuo con una singola carica, mentre la custodia di ricarica estende la durata totale fino a 30 ore. Questo garantisce che la vostra musica vi accompagni per tutta la giornata, senza interruzioni.

La promozione attiva su eBay, con il codice sconto VACANZE24, non solo rende più accessibili questi avanzati auricolari, ma include anche vantaggi come la consegna rapida e gratuita in tutta Italia. Non sottovalutate anche l’alta affidabilità del venditore pari al 99,4% su più di 89mila recensioni.