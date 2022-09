Apple AirPods 3 in rapida discesa di prezzo su Amazon

Gli Apple AirPods 3 sono un vero portento. Già al primo utilizzo si dimostrano comodi, affidabili e decisamente performanti. In occasione dell’evento di presentazione dei nuovi modelli il loro prezzo è addirittura crollato su Amazon.

Acquistali in offerta a soli 169 euro, invece di 219 euro, e fai uno dei migliori affari ora disponibili. Risparmi la bellezza di 50 euro sull’unghia. Inoltre, puoi anche decidere di non pagare tutto subito, ma di rateizzare l’importo a partire da 33,80 euro al mese tasso zero.

Approfitta subito di questa speciale opportunità per te o per fare un regalo a chi vuoi bene. Tanto gli Apple AirPods 3 sono sempre apprezzati. Abbinali solo la prima volta al tuo dispositivo e poi loro si connetteranno automaticamente quando li indossi.

Passa da mono a stereo senza interruzioni indossando il secondo auricolare all’orecchio. Goditi un suono potente e cristallino grazie agli alti perfetti e ai bassi profondi. Inoltre, con la cancellazione attiva del rumore effettui chiamate perfette, senza distrazioni, interferenze e vento.

Apple AirPods 3 a 169€ su Amazon

Corri e approfitta di una delle offerte più golose a tema Casa Cupertino. Metti subito nel carrello gli Apple AirPods 3 a soli 169 euro, invece di 219 euro. Si tratta di un’ottima promozione capace di far gola veramente a tutti.

Vivi una nuova esperienza grazie all’audio spaziale per un suono che ti circonda. In più, la tecnologia EQ adattiva calibra la musica proprio per il tuo orecchio garantendoti un ascolto sempre unico ed esclusivo, su misura per te.

Goditi tutto l’ascolto che vuoi grazie alla nuova batteria che dura ancora di più. Assicurati fino a 6 ore di ascolto con una ricarica per 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe. Insomma, tecnologia allo stato puro!

Non perdere altro tempo, sono gli ultimi pezzi disponibili. Perciò fiondati su Amazon e acquista immediatamente gli Apple AirPods 3 a soli 169 euro, invece di 219 euro. Puoi decidere di pagarli anche in 5 rate tasso zero a 33,80 euro al mese.

