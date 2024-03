Apple AirPods 3: SCONTO WOW su Amazon

Se hai tutti dispositivi Apple è normale che la tua scelta debba andare su Auricolari di Casa Cupertino. Se vuoi ottenere qualità e risparmio oggi ci sono gli Apple AirPods 3 in offerta speciale. Acquistali subito a soli 159 euro, invece di 199 euro. Si tratta di un ottimo 20% di sconto che piace tantissimo.

Ovviamente non devi essere troppo lento a decidere di metterli in carrello. Infatti, questa super promozione sta andando a ruba e presto potremmo assistere a un sold out. Perciò sii veloce. Tra l’altro, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Non perdere altro tempo.

Apple AirPods 3: auricolari eccellenti a prezzo top

Gli Apple AirPods 3 sono auricolari eccellenti, perfettamente integrati con i tuoi dispositivi Apple. Abbinarli è un attimo e sono subito connessi quando li indossi. Avviando la riproduzione da uno all’altro device e passano subito al tuo iPhone quando è in arrivo una chiamata. Comodo vero?

Inoltre, la qualità audio è davvero spettacolare. L’Audio Spaziale personalizzato è speciale. Grazie alla sua tecnologia avanzata è in grado di rilevare in modo dinamico la posizione della testa per metterti al centro del suono. Inoltre, la custodia di ricarica assicura fino a 30 ore totali di ascolto.

Acquistali subito a soli 159 euro, invece di 199 euro. Per ottenere questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.