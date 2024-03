Apple AirPods 3: SUONO SPAZIALE a soli 169€ su MediaWorld

Apple AirPods 3 sono auricolari premium in grado di assicurarti un suono spaziale a una qualità sorprendente. Oggi li trovi in offerta speciale su MediaWorld. Acquistali subito a soli 169 euro, invece di 199 euro. Grazie a questa promozione incredibile hai una vera e propria occasione.

Tra l’altro si tratta di un’ottima opportunità perché è inclusa la consegna gratuita a casa tua. Inoltre, con MediaWorld, selezionando PayPal, puoi sempre decidere di pagare i tuoi acquisti in 3 comode rate mensili a tasso zero. Niente male vero?

Apple AirPods 3: qualità incredibile, prezzo low cost

Con gli Auricolari Apple AirPods 3 hai una qualità del suono incredibile. Oggi con l’offerta di MediaWorld hai anche un prezzo low cost. Senza tappi in-ear non ti danno quella fastidiosa sensazione di occlusione, ma riescono comunque a isolarti alla perfezione dai rumori che ti circondano.

L’Audio Spaziale personalizzato è eccezionale. Il suono sembra arrivare da ogni direzione e i sensori all’interno degli auricolari lo direzionano anche in base ai tuoi movimenti. La custodia di ricarica li mantiene sempre carichi e pronti all’uso. Indossandoli, si connettono automaticamente ai tuoi dispositivi.

Acquistali subito a soli 169 euro, invece di 199 euro. Grazie a MediaWorld hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate mensili senza interessi. Devi solamente selezionare PayPal come metodo di pagamento attivando l'opzione "Paga in 3 Rate" che ti dà diritto a un mini finanziamento a tasso zero con la prima rata al momento dell'acquisto e le restanti nei due mesi successivi.