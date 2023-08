Apple AirPods 3: SUPER SCONTO Amazon e Tasso Zero

Acquista gli Apple AirPods 3 a soli 169,99 euro, invece di 209 euro. Grazie ad Amazon e al suo super sconto del 19% risparmi parecchio. Inoltre, se sei un cliente Prime, oltre ad avere la consegna gratuita direttamente a casa tua, hai anche la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Ti basterà selezionare Cofidis al momento del check out come se fosse il tuo metodo di pagamento e seguire le istruzioni a video.

Gli AirPods sono auricolari premium che superano i confini della normalità. Dotati di Audio Spaziale, puoi goderti l’ascolto dei tuoi brani preferiti avendo la sensazione che il suono e le voci provengano da ogni angolo della stanza. Giocando ai tuoi videogiochi tanto amati sarai letteralmente catapultato nella scena, diventando così il vero protagonista. Attenzione però perché, anche se la disponibilità è immediata, devi essere veloce se non vuoi rimanere a bocca asciutta.

Apple AirPods 3: la scelta giusta se vuoi ascoltare bene

Con gli Apple AirPods 3 indosso ti assicuri chiamate perfette, senza interferenze e cristalline. La Cancellazione Attiva del Rumore garantisce una conversazione chiara per il tuo interlocutore, annullando qualsiasi rumore che potrebbe rendere difficile l’ascolto. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica in dotazione, questi auricolari sono sempre pronti all’uso e, indossandoli, si connettono automaticamente al dispositivo.

Acquistali subito a soli 169,99 euro, invece di 209 euro. L’offerta è dedicata ai clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.