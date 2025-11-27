Apple AirPods 4 ANC: in offerta a meno di 140€ su Amazon

Se sei alla ricerca di auricolari senza tappi in ear che però includano anche la cancellazione attiva del rumore non stai cercando qualcosa di impossibile. Esistono eccome e sono semplicemente fantastici. Stiamo parlando degli Apple AirPods 4 ANC che, senza tappi in ear, sono in grado di eliminare il rumore circostante per assicurarti un ascolto perfetto e senza distrazioni. Acquistali adesso a meno di 140 euro su Amazon!

Questo super sconto è un invito a risparmiare facendo un vero e proprio affare. La loro forma ergonomica li rende anche particolarmente comodi da indossare tutto il giorno. Potrai goderti la tua musica preferita accedendo a una qualità mostruosa per un audio senza rinunce. E poi sono davvero pratici da abbinare e utilizzare. Una volta connessi la prima volta con il tuo dispositivo Apple si connettono automaticamente quando li indossi.

Gli Apple AirPods 4 ANC sono dotati di una pratica custodia di ricarica che assicura fino a 30 ore di ascolto totali. Ogni singolo auricolare ti permette di ascoltare fino a 5 ore con una sola carica, senza cancellazione attiva del rumore. Inoltre, la Custodia di Ricarica è compatibile con la ricarica wirelss. Questo significa che potrai usare il cavo per la ricarica di Apple Watch o un caricabatterie certificato Qi. Il connettore USB-C ti permette di caricare con lo stesso cavo dei tuoi dispositivi Apple.

Fai la scelta giusta! Porta nella tua vita l’Audio Spaziale Personalizzato e la Cancellazione Attiva del Rumore con auricolari senza tappi in ear. Acquista gli AirPods 4 ANC con meno di 140 euro su Amazon!