Apple AirPods 4 ANC in offerta: 5 motivi per acquistarli a 169€

Rivoluzionari, innovativi e super comodi. Gli Apple AirPods 4, con cancellazione attiva del rumore, sono un’ottima opportunità di acquisto, soprattutto considerando l’attuale offerta su Amazon che li sta regalando a soli 169€. Grazie alla loro forma ergonomica e all’assenza dei tappi in-ear, questi auricolari sono la scelta perfetta per chi vuole comodità e isolamento, senza la sensazione dei gommini in silicone nell’orecchio.

Con questa super offerta, Amazon sta davvero facendo strage di ordini. Quindi, il nostro consiglio è quello di approfittare molto velocemente di questa occasione, prima che possa terminare velocemente. Tra l’altro, grazie alla tua iscrizione a Prime, hai anche consegna e reso gratuiti. E se preferisci, puoi decidere di pagarli a partire da 33,80€ al mese, per 5 mesi a tasso zero.

Apple AirPods 4: senza tappi in-ear, ma con ANC

Gli Apple AirPods 4 ANC, in offerta su Amazon, sono la scelta perfetta per chi ama la qualità a un prezzo conveniente. Sono 5 i motivi per acquistarli a 169€!

Qualità Audio Superiore. Gli AirPods 4 ANC offrono un’esperienza sonora eccezionale grazie al driver dinamico personalizzato Apple e all’equalizzazione adattiva. Inoltre, la cancellazione attiva del rumore (ANC) ti permette di immergerti nella tua musica, eliminando le distrazioni e i disturbi esterni. Funzionalità Avanzate. Questi auricolari sono dotati di funzionalità intelligenti come: Audio spaziale personalizzato: per un’esperienza di ascolto immersiva a 260 gradi; Rilevamento conversazione: abbassa automaticamente il volume quando parli con qualcuno; Modalità Trasparenza: ti permette di sentire l’ambiente circostante quando necessario. Integrazione perfetta con Ecosistema Apple. Se hai altri dispositivi Apple, questi auricolari si integrano perfettamente, offrendo funzionalità come la connessione istantanea e il passaggio automatico tra i dispositivi. Comfort e Vestibilità. Gli AirPods 4 ANC assicurano una vestibilità confortevole per lunghe sessioni di ascolto. Si adattano perfettamente all’orecchio, garantendo stabilità e isolamento acustico ottimale. Autonomia e Ricarica. Con una singola ricarica offrono fino a 6 ore di ascolto continuo con ANC attivo. Inoltre, la custodia di ricarica fornisce altre 30 ore di autonomia, garantendoti giorni di utilizzo senza preoccupazioni. La ricarica rapida permette di ottenere 1 ora di ascolto con soli 5 minuti di carica.

Cosa stai aspettando? Acquista ora i tuoi Apple AirPods 4 ANC a soli 169€ su Amazon.