Apple AirPods 4 con ANC a soli 158€ su Amazon: da comprare ora

Davanti a certe offerte su Amazon c’è sola da approfittarne. Proprio come questa che sta svendendo i fantastici Apple AirPods 4 dotati di Cancellazione Attiva del Rumore. Un’ottima alternativa alle versioni con tappi in silicone in ear perché assicurano un ottimo isolamento offrendo un comfort pazzesco. Acquistali adesso a soli 158,99 euro, invece di 199 euro.

Si tratta di un’occasione davvero ghiotta per le tue orecchie che ascolteranno tutta un’altra musica. Come dicevamo, questi auricolari, pur essendo senza tappi in-ear, sono dotati di Cancellazione Attiva del Rumore. Questo significa che indossandoli con attiva questa funzionalità non sentirai più alcun rumore circostante, come traffico, motori dell’aereo e confusione.

Approfittando di questa promozione, disponibile su Amazon, avrai anche la consegna gratuita inclusa grazie alla tua iscrizione Prime. Inoltre, in questo caso, confermando subito gli AirPods 4 ANC potrai scegliere il pagamento rateale a partire da 32,80 euro al mese, per 5 mesi a tasso zero.

Apple AirPods 4 ANC: la perfezione per le tue orecchie

Finalmente, con gli Apple AirPods 4 ANC potrai goderti anche l’Audio Spaziale di Apple. Vivi un’esperienza di ascolto estremamente coinvolgente, grazie a questi auricolari che ti avvolgono e che riproducono il suono da ogni direzione, seguendo anche la direzione della tua testa. Acquistali ora a soli 158,99 euro su Amazon! Stanno andando letteralmente a ruba.

Li indossi per tutto il giorno e restano ben saldi anche quando ti muovi. Estremamente confortevoli, ti sembrerà di non averli indossati. Il loro profilo ottimizzato con design ergonomico sembrano fatti su misura per le tue orecchie. Lo stelo più corto li rende ancora più belli esteticamente e facili da gestire per controllare musica e chiamate con un tocco veloce.

Goditi fino a 5 ore di ascolto non-stop con una sola carica. Ottieni fino a 30 ore di ascolto con la custodia di ricarica, compatibile con il cavo di ricarica del tuo Apple Watch. Sono resistenti anche a polvere e acqua (IP54). Cosa stai aspettando? Ordinali adesso a soli 158,99 euro, invece di 199 euro.