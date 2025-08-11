 Apple AirPods 4 con Cancellazione Attiva Rumore a soli 158€
Apple AirPods 4 con Cancellazione Attiva Rumore a soli 158€

Con soli 158€ grazie ad Amazon oggi acquisti gli Apple AirPods 4 dotati di Cancellazione Attiva del Rumore: approfitta subito dell'offerta.
Apple AirPods 4 con Cancellazione Attiva Rumore a soli 158€
Con soli 158€ grazie ad Amazon oggi acquisti gli Apple AirPods 4 dotati di Cancellazione Attiva del Rumore: approfitta subito dell'offerta.

Oggi devi approfittare subito dell’ottima offerta disponibile su Amazon per gli Apple AirPods 4. La versione in promozione è quella dotata di Cancellazione Attiva del Rumore (ANC). Insomma, auricolari senza tappi in-ear davvero rivoluzionari, in grado di soddisfare tutte le tue esigenze di comodità nelle orecchie senza rinunciare alla qualità dell’ascolto.

Si tratta di un ottimo 20% di sconto che ti permette di risparmiare su questo acquisto davvero vantaggioso. Il punto di forza di questi auricolari è, come già anticipato, la Cancellazione Attiva del Rumore. In grado di ridurre sensibilmente i rumori esterni, assicurano un ascolto immersivo e senza distrazioni anche quando sei su un aereo. Niente male vero?

La consegna gratuita è inclusa perché sei un cliente Amazon Prime. Altrimenti, se ancora non ti sei abbonato, attiva subito la prova gratuita di 30 giorni. Tantissimi vantaggi ti stanno aspettando tra cui la possibilità di pagare questi AirPods 4 ANC in 5 comode rate a tasso zero da soli 31,80 euro al mese.

Apple AirPods 4 ANC: una vera riscoperta

Molti non amano gli auricolari dotati di tappi in silicone che aiutano a isolare dai rumori esterni durante l’ascolto. Casa Cupertino è riuscita a unire questa esigenza con la Cancellazione Attiva del Rumore garantendo un’esperienza comoda e senza disturbi con gli Apple AirPods 4 ANC. Oggi li trovi in promozione speciale su Amazon. Acquistali adesso a soli 158,99 euro, invece di 199 euro.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

158,99€ 199,00€ -20%
Grazie a questi gioiellini hai il massimo del comfort unito alla qualità incredibile del suono perfetto. Dotati di Audio Spaziale Personalizzato, ascoltare musica, guardare film e divertirti con i videogiochi è ancora più speciale. Sarai avvolto completamente dal suono che arriva da tutte le direzioni, mettendoti al centro dell’ascolto.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless

La custodia di ricarica assicura fino a 30 ore di ascolto e la puoi caricare con lo stesso caricatore wireless che usi per Apple Watch. Cosa stai aspettando? Acquista gli AirPods 4 ANC in offerta su Amazon.

Pubblicato il 11 ago 2025

11 ago 2025
