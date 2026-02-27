Apple AirPods 4 (modello base) a un ottimo prezzo su Amazon

Oggi puoi avvalerti di una bella occasione su Amazon per avere le cuffiette Bluetooth della mela morsicata a un prezzo vantaggioso. Dunque prima che sparisca metti nel tuo carrello le Apple AirPods 4 (modello base) a soli 129 euro, invece che 149 euro.

Come saprai i dispositivi Apple scendono davvero raramente di prezzo e quindi lo sconto del 13% che ti permette di risparmiare 20 euro non è per niente male. Anche perché queste cuffiette Bluetooth sono straordinarie e garantiscono un ottimo audio e una grande autonomia. In più se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Apple AirPods 4 (modello base) al giusto prezzo

Le Apple AirPods 4, anche nel modello base privo di cancellazione del rumore, offrono ottime prestazioni e un audio di qualità. Il chip H2, lo stesso presente nelle AirPods Pro 2, offre bassi presenti e alti e medi cristallini con un audio spaziale personalizzato e rilevamento dinamico della posizione della testa. Inoltre ha una sorta di equalizzazione adattiva che rende l’esperienza di ascolto notevolmente migliorata.

Anche le chiamate saranno perfette perché i microfoni riescono a captare solo la tua voce, anche se non c’è la cancellazione del rumore. Puoi interagire con Siri senza usare le mani rispondendo sì o no con i movimenti della testa. Inoltre il design è confortevole. Sono compatte e leggere e si adattano perfettamente alla forma delle orecchie. Godono della resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP54 e garantiscono un’autonomia fino a 30 ore complessive e 5 ore con ogni singola ricarica.

Sicuramente a questo prezzo sono da prendere al volo. Quindi non aspettare che sia troppo tardi. Vai all’istante su Amazon e acquista le tue Apple AirPods 4 (modello base) a soli 129 euro, invece che 149 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.