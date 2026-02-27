 Apple AirPods 4 (modello base) a un ottimo prezzo su Amazon
Le Apple AirPods 4 (modello base) sono in offerta su Amazon scontate di 20 euro con possibilità di pagamento a rate, una grande occasione.
Tecnologia Mobile
Oggi puoi avvalerti di una bella occasione su Amazon per avere le cuffiette Bluetooth della mela morsicata a un prezzo vantaggioso. Dunque prima che sparisca metti nel tuo carrello le Apple AirPods 4 (modello base) a soli 129 euro, invece che 149 euro.

Come saprai i dispositivi Apple scendono davvero raramente di prezzo e quindi lo sconto del 13% che ti permette di risparmiare 20 euro non è per niente male. Anche perché queste cuffiette Bluetooth sono straordinarie e garantiscono un ottimo audio e una grande autonomia. In più se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Apple AirPods 4 (modello base) al giusto prezzo

Le Apple AirPods 4, anche nel modello base privo di cancellazione del rumore, offrono ottime prestazioni e un audio di qualità. Il chip H2, lo stesso presente nelle AirPods Pro 2, offre bassi presenti e alti e medi cristallini con un audio spaziale personalizzato e rilevamento dinamico della posizione della testa. Inoltre ha una sorta di equalizzazione adattiva che rende l’esperienza di ascolto notevolmente migliorata.

Anche le chiamate saranno perfette perché i microfoni riescono a captare solo la tua voce, anche se non c’è la cancellazione del rumore. Puoi interagire con Siri senza usare le mani rispondendo sì o no con i movimenti della testa. Inoltre il design è confortevole. Sono compatte e leggere e si adattano perfettamente alla forma delle orecchie. Godono della resistenza all’acqua e alla polvere certificata IP54 e garantiscono un’autonomia fino a 30 ore complessive e 5 ore con ogni singola ricarica.

Sicuramente a questo prezzo sono da prendere al volo. Quindi non aspettare che sia troppo tardi. Vai all’istante su Amazon e acquista le tue Apple AirPods 4 (modello base) a soli 129 euro, invece che 149 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 feb 2026

Michea Elia
Pubblicato il
27 feb 2026
