 Apple AirPods 4 a soli 99€ su Amazon: super 34% di sconto a Natale
Il giorno di Natale si fanno super affari su Amazon proprio come gli Apple AirPods 4 in offerta speciale a soli 99 euro con il 34% di sconto.
Il giorno di Natale si fanno super affari su Amazon proprio come gli Apple AirPods 4 in offerta speciale a soli 99 euro con il 34% di sconto.

Su Amazon il giorno di Natale si fanno incredibili affari. Infatti, proprio oggi gli Apple AirPods 4 sono in offerta speciale a un prezzo bassissimo. Acquistali subito a soli 99 euro, invece di 149 euro. Si tratta di un’opportunità unica per assicurarti un audio di altissima qualità quando ascolti la tua musica preferita o guardi un film. Sarai avvolto dal suono come mai prima d’ora.

Grazie alla tecnologia con Audio Spaziale, ciò che stai ascoltando arriva da ogni direzione e, se vuoi, può anche seguire il movimento della tua testa per un’esperienza ancora più personalizzata e immersiva. Questi auricolari sono resistenti all’acqua e al sudore. Così li puoi indossare per ascoltare la tua musica preferita mentre ti alleni ed effettuare una chiamata anche sotto la pioggia.

Il nuovo Chip H2 assicura prestazioni uniche e una gestione delle funzionalità integrate eccezionalmente fluida. Infatti, si abbinano la prima volta con un tap e poi si connettono con i tuoi dispositivi Apple ogni volta che li indossi. Passa da un dispositivo a un altro semplicemente avviando la riproduzione musicale o rispondendo a una chiamata. Tutto è super fluido e in comunicazione.

Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia

99,00149,00€-34%
La custodia di ricarica assicura fino a 30 ore di ascolto totale. Invece, ogni singolo auricolare, con una sola ricarica, assicura fino a 5 ore di ascolto non-stop. Insomma, dei veri e propri gioiellini questi Apple AirPods 4. La custodia di ricarica si carica con un normalissimo cavo USB-C. Quindi sarà facilissimo dare nuova energia ai tuoi auricolari per altre 40 ore quando questa è scarica.

Non perdere altro tempo. Gli Apple AirPods 4 a soli 99 euro sono un vero e proprio affare. Ti consigliamo di confermarli immediatamente, prima che questa offerta di Natale finisca. La consegna gratuita è inclusa con la tua iscrizione ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 dic 2025

Osvaldo Lasperini
25 dic 2025
