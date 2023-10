Le Apple AirPods sono piene di batteri: puliscile a fondo con questo kit

Trascurare la pulizia delle tue Apple AirPods può compromettere la tua salute visto che diventano un ricettacolo di batteri. Puliscile a fondo grazie al Kit Hagibis, tuo a soli 6,99 euro, invece di 14,99 euro. L’offerta è disponibile su Amazon e con consegna gratuita se sei un cliente Prime. Quindi non perdere altro tempo, rendi i tuoi auricolari sempre splendenti grazie a questo strumento realizzato appositamente per tutti i modelli di AirPods.

Elimina i batteri dalle tue Apple AirPods con questo kit avanzato

Il Kit Hagibis non ha nulla di tecnologico, se non delle spazzole che garantiscono la pulizia delle tue Apple AirPods, evitando così l’accumulo di sporco e quindi di batteri pericolosi. Realizzato in metallo, è resistente. Il design compatto ti permette di portarlo sempre con te, sfruttando così un momento libero per sanificare le tue cuffie di Casa Cupertino. Raggiungi anche le zone più difficili per una pulizia profonda ed efficace.

La testa in spugna pulisce il vano di ricarica, la testa ad alta densità pulisce il foro del suono e la rete degli auricolari, senza rovinarla, e il foro del microfono. Inoltre, la punta in metallo consente di eliminare lo sporco più ostinato. Acquista il Kit Hagibis a soli 6,99 euro, invece di 14,99 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.