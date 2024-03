Apple AirPods di seconda generazione a soli 107€: OFFERTONA di Amazon

Ritorna una grande offerta desiderata e attesa da tutti gli amanti del buon audio e dell’ecosistema Apple. Stiamo parlando degli AirPods di seconda generazione con custodia di ricarica Lightning il cui prezzo consigliato di 149 euro scende fino a quota 107 euro grazie allo sconto del 28%. La disponibilità è immediata e il prodotto è anche venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi avrete a disposizione tutte le garanzie di Amazon Prime. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre!

Apple AirPods di seconda generazione: caratteristiche principali

Gli Apple AirPods di seconda generazione non hanno bisogno di grosse presentazioni, anche perché ormai sono usciti da qualche anno e hanno dimostrato tutta la loro altissima qualità. Il loro design unico vi permetterà di utilizzarle comodamente tutto il giorno senza alcun tipo di problema. Avrete, inoltre, a disposizione la compatta custodia che vi consentirà all’occorrenza di ricaricarle velocemente per aumentare l’autonomia di ascolto.

Gli auricolari di casa Apple si connetteranno istantaneamente ai vostri dispositivi e potrete sfruttare la comodità dell’assistente vocale Siri con un semplice comando vocale. Grazie alla batteria di cui sono dotate, potrete utilizzare queste cuffie per quasi 5 ore di ascolto e per quasi 3 ore di conversazione con una sola ricarica (con la custodia l’autonomia arriva fino a 24 ore). In questo caso, comunque, stiamo parlando del modello con ricarica tramite cavo Lightning.

Se non lo aveste ancora capito, dovreste correre su Amazon per portarvi a casa gli Apple AirPods di seconda generazione con tanto di custodia di ricarica Lightning a un prezzo davvero interessante di appena 107 euro. Ricordatevi inoltre che il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon così da poterlo ricevere in pochissimo tempo senza ulteriori spese di spedizione. Infine con Cofidis potreste anche pagarli in comode rate a tasso zero.