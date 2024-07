Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe scontati di ben 76€ su Amazon

In occasione dei Prime Day di Amazon, gli appassionati di tecnologia e gli utenti Apple possono approfittare di un’offerta straordinaria sugli auricolari Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe. Questi auricolari, solitamente venduti a 279 euro, sono ora disponibili a soli 203,20 euro. Questo sconto di oltre 75 euro rende gli AirPods Pro 2 una scelta irresistibile per chi desidera un’esperienza audio di alta qualità a un prezzo scontato.

Apple AirPods Pro 2: il meglio che possiate acquistare

Gli AirPods Pro 2 rappresentano l’eccellenza degli auricolari wireless di Apple, offrendo un suono di altissimo livello, una cancellazione attiva del rumore avanzata e un comfort ottimizzato. Dotati del chip H2 di Apple, gli AirPods Pro 2 migliorano le prestazioni audio rispetto alla generazione precedente, garantendo bassi più profondi, medi più ricchi e alti più nitidi. Inoltre, la tecnologia Adaptive EQ regola automaticamente la musica in base alla forma dell’orecchio, offrendo un’esperienza sonora personalizzata e immersiva.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) degli AirPods Pro 2 è una delle migliori sul mercato, in grado di bloccare efficacemente i rumori esterni, permettendo di concentrarsi sulla musica o sulle chiamate anche in ambienti rumorosi. Questa funzione è affiancata dalla modalità Trasparenza, che consente di sentire i suoni circostanti senza dover rimuovere gli auricolari, ideale per situazioni in cui è necessario essere consapevoli dell’ambiente circostante. La modalità Rilevamento conversazione dà risalto alla voce della persona con cui parlate e abbassa automaticamente il volume di quello che state ascoltando, riducendo i rumori di fondo, così potete parlare con chi avete vicino senza dover sfilare gli auricolari.

Il design degli AirPods Pro 2 è stato studiato per offrire il massimo comfort, con tre diverse dimensioni di cuscinetti in silicone morbido che garantiscono una vestibilità sicura e confortevole per ogni tipo di orecchio. La resistenza all’acqua, al sudore e alla polvere con certificazione IP54 rende questi auricolari perfetti per l’uso durante l’attività fisica o in condizioni atmosferiche avverse.

Un’altra caratteristica importante degli AirPods Pro 2 è la custodia di ricarica MagSafe, che consente una ricarica wireless semplice e veloce. La batteria degli auricolari garantisce fino a 6 ore di ascolto con una sola carica (fino a 5,5 ore attivando l’audio spaziale e il rilevamento dinamico della posizione della testa) e fino a 4,5 ore di conversazione con una sola carica.

L’offerta dei Prime Day di Amazon rende questi auricolari premium ancora più accessibili. Gli utenti Prime possono beneficiare della spedizione rapida e gratuita, assicurandosi di ricevere il prodotto in tempi brevi. Questa promozione è particolarmente vantaggiosa per chi desidera aggiornare i propri auricolari o fare un regalo di alta qualità a un prezzo ridotto. In conclusione, gli auricolari Apple AirPods Pro 2 con custodia MagSafe a soli 203,20 euro durante i Prime Day di Amazon rappresentano un’opportunità imperdibile.