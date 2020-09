Apple AirPods Pro, due sconti son meglio di uno

Come scoperto da Telefonino.net, oggi è possibile far propri gli auricolari Apple AirPods Pro al miglior prezzo di sempre grazie ad un doppio sconto che Amazon mette a disposizione con modalità non esplicite. Insomma: per vedere questo sconto bisogna fare attenzione ai dettagli, grazie ai quali si può per la prima volta avere accesso a questo modello con una spesa inferiore a 190 euro.

AirPods Pro, solo 189 euro

Il prezzo delle AirPods Pro parte da 279 euro, ma già poche settimane or sono una prima offerta aveva portato il prezzo appena sotto quota 200 euro. Ora Amazon fa di più, aggiungendo un taglio extra in fase di checkout che abbatte il costo a 189 euro: un prezzo mai raggiunto prima per un device premiato dal mercato, in grado di tener alto il proprio valore nel tempo e ora destinato a durare ulteriormente grazie all’alta qualità raggiunta dalla generazione “Pro”.

Il prezzo indicato dal marketplace è apparentemente pari a 199 euro, ma bisogna fare attenzione ad un piccolo dettaglio indicato nella scheda esplicativa:

A conti fatti (dopo aver sommato entrambi gli sconti disponibili in queste ore sul sito) il prezzo finale è pari pertanto a 189,04 euro, quota che compare appena prima del click su “Acquista ora”. La spedizione è gratuita e lo sconto supera a questo punto il 30%.