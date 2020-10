Apple AirPods Pro in sconto su Ebay a meno di 200€

Tra gli accessori più cercati degli ultimi mesi, ma con un prezzo che non è esattamente alla portata di tutti. Ottime sotto ogni profilo, le Airpods Pro sono ora anche a disposizione a presso scontato grazie a questa interessante offerta di Ebay.

Auricolari Apple AirPods Pro scontati su Ebay

Apple ha creato questi auricolari rifiniti in ogni dettaglio per dare agli utenti un comfort su misura, un isolamento eccezionale e una cancellazione attiva del rumore estremamente efficace. Nella confezione sono presenti tre diverse taglie di cuscinetti in morbido silicone adattabili a qualsiasi tipologia di orecchie così da rendere gli auricolari comodi e facilmente agganciabili con un clic.

Gli AirPods Pro sono gli unici auricolari con una cancellazione attiva del rumore che si adatta continuamente alla forma dell’orecchio e alla posizione dei cuscinetti. È infatti presente un microfono rivolto verso l’esterno che rileva i rumori ambientali e gli auricolari rispondono generando un segnale opposto di pari ampiezza che cancella i rumori ambientali prima ancora che l’ascoltatore possa sentirli.

Un microfono rivolto verso l’interno, invece, rileva i suoni indesiderati che arrivano dentro l’orecchio: anche questi vengono eliminati con un segnale opposto. La cancellazione del rumore si regola automaticamente 200 volte al secondo, per creare un audio avvolgente che vi permette di concentrarvi al meglio su musica, podcast e chiamate.

Questa funzione può essere disabilitata semplicemente tenendo premuto il sensore di pressione e in questo modo si passa alla modalità Trasparenza che consente di sentire in cuffia i suoni ambientali così da poter parlare con naturalezza con le persone accanto a voi. In tutto questo è presente anche un’equalizzazione adattiva che produce un audio di altissima qualità regolando automaticamente la musica in base alla forma del vostro orecchio.

Il microfono rivolto verso l’interno rileva il suono proprio come lo sente l’ascoltatore, permettendo agli AirPods Pro di regolare l’audio agendo sulle medie e basse frequenze. Un driver appositamente progettato, a bassa distorsione e alta escursione, produce bassi potenti e grazie all’efficienza straordinaria dell’amplificatore ad alta gamma dinamica, il suono è puro e cristallino, e la batteria dura di più. L’amplificatore lavora con il driver per eliminare il rumore di fondo e con il chip H1 per controllare i livelli audio.

Gli AirPods Pro infatti sono progettati attorno al SiP (System in Package) e sfruttano la potenza del chip H1, che fa funzionare tutto, dall’audio a Siri. Il chip H1 di Apple utilizza 10 core audio che permettono di avere una latenza incredibilmente bassa.

In questo modo la cancellazione del rumore avviene in tempo reale e ovunque voi siate. Infatti gli auricolari sono realizzati per resistere all’acqua e al sudore, e sul microfono hanno una superficie in rete stirata che migliora la qualità audio quando chiamate in una giornata di vento.

La custodia di ricarica wireless garantisce agli AirPods Pro più di 24 ore di autonomia ed è compatibile con i caricabatterie certificati Qi. Con una sola ricarica l’autonomia è di circa 4,5 ore di ascolto con una sola carica, mentre è possibile avere circa un’ora di ascolto con soli 5 minuti di ricarica.

Infine ottima la connessione con l’ecosistema Apple grazie al collegamento immediato con iPhone o Apple Watch con tanto di Condivisione audio, utile nel caso in cui due persone con due paia di AirPods vogliano ascoltare insieme musica, podcast e film. Insomma, non fatevi scappare questa offerta Ebay che vi permette di portarvi a casa questi fantastici auricolari al prezzo di 189,90 euro.