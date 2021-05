Apple AirPods Pro in offerta con RIBASSO del 29%

Le Apple AirPods Pro sono in promozione su Amazon a soli 199,00€. Il ribasso del 29% rende il prezzo di listino più conveniente attraverso uno sconto effettivo di 80,00€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Apple AirPods Pro: cosa le rende le In Ear preferite

A distanza di qualche anno dall'uscita delle AirPods standard, Casa Cupertino è tornata alla ribalta con il modello Pro. Il design elegante è stato mantenuto nonostante siano state modificate alcune caratteristiche.

Anzitutto le wearable rimangono In Ear ma in questa occasione vengono corredate di punte in silicone morbido. La struttura è ridotta e dalle dimensioni più compatte, mentre la stabilità rimane sempre un punto forte.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, le nuove cuffie sono dotate di equalizzazione adattiva con la quale la musica viene regolata in base all'orecchio dell'utilizzatore. Viene aggiunta anche la cancellazione del rumore attiva che può essere disattivata passando in modalità “trasparenza”.

Grazie ai microfoni integrati sono ideali da utilizzare in chiamata. La qualità di queste ultime è migliorata altrettanto attraverso le aggiunte sopracitate.

La batteria, invece, sembra rimanere pressoché invariata visto che vanta un'autonomia di più di 24 ore grazie alla custodia di ricarica. Le sole In Ear possono riprodurre musica per un massimo di 4,5 ore alla volta.

La ricarica, poi, avviene anche in modalità wireless per quanto riguarda la custodia. Infine, in confezione sono inserite delle punte auricolari alternative di diverse taglie.

Apple AirPods Pro sono acquistabili a soli 199,00€ su Amazon. Acquistale oggi e ricevile in 48 ore a casa se possiedi una sottoscrizione Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite ma operate in circa una settimana. Il prodotto è idoneo al programma di rateizzazione CreditLine di Confidis e dunque può essere acquistato fino a 24 pratiche rate.