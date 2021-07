Apple AirPods Pro scontate di 90 euro | Offerte Amazon

Le AirPods Pro si trovano in offerta su Amazon a 189,90€, lo sconto del 32% corrisponde ad un risparmio effettivo di quasi 90 euro rispetto al prezzo di listino.

Il modello Pro delle cuffie true wireless di Apple offrono un design in-ear con tanto di gommini intercambiabili in grado di offrire una miglior esperienza d'ascolto. La custodia è più grande rispetto alle AirPods di prima e seconda generazione ed è compatibile con la ricarica wireless Qi, utilizzando qualsiasi basetta o accessorio compatibile con questo standard.

AirPods Pro: Active Noise Cancelling e Effetto Trasparenza

Le AirPods Pro sono dotate di un sistema di Active Noise Cancelling (ANC), i rumori esterni vengono analizzati e viene generata una frequenza inversa che li attutisce quasi del tutto. Si tratta di una tecnologia fondamentale per lunghi viaggi in treno o aereo e per lavorare in spazi condivisi e luoghi pubblici senza distrazioni. La funzione Trasparenza fa l’esatto opposto, sfrutta i microfoni per far rientrare i suoni esterni, permettendoti di ascoltare il mondo intorno a te o chi ti sta parlando.

Oggi è possibile acquisare le AirPods Pro in offerta su Amazon a 189,90€, uno sconto molto interessante che porta le cuffie top di gamma al minimo storico su Amazon, con spedizione Prime senza costi aggiuntivi.