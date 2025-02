Apple: AirTag 2 finalmente in dirittura d'arrivo

Stando a quanto emerso nel corso delle ultime ore, sulla falsariga delle ipotesi avanzate lo scorso anno, Apple prevede di lanciare sul mercato AirTag 2 a stretto giro, precisamente a maggio o giugno di questo 2025.

AirTag 2 in arrivo tra maggio e giugno di quest’anno

A riferire l’indiscrezione è stato il leaker noto come Kosutami, meglio conosciuto come collezionista di prototipi di prodotti della “mela morsicata”che occasionalmente ha condiviso anche informazioni accurate sui piani futuri del colosso di Cupertino. Ad esempio, il leaker ha rivelato con precisione che iPhone 16 Pro sarebbe stato dotato di una batteria racchiusa in metallo molti mesi prima del lancio del dispositivo.

In merito a quelle che saranno le caratteristiche tecniche del nuovo modello di smart tracker di casa Apple il leaker non ha fornito indiscrezioni, ma ci si aspetta che sia dotato di un chip Ultra Wideband di seconda generazione, che ha debuttato su iPhone 15 e su Apple Watch Ultra 2, e una conseguenze maggiore portata fino a tre volte superiore rispetto all’attuale AirTag.

Inoltre, si presume ci sia anche un’altoparlante integrato più difficile da rimuovere o da manomettere, come misura di sicurezza anti-stalking. È altresì lecito aspettarsi che AirTag 2 abbia una migliore integrazione con Apple Vision Pro.

Ricordiamo che il primo modello di AirTag, ovvero quello attualmente commercializzato, è stato annunciato durante un evento Apple ad aprile del 2021. In Italia, un singolo AirTag ha un prezzo di listino di 39 euro, mentre la confezione da quattro costa 129 euro (ma non di rado vengono proposti in sconto su Amazon).