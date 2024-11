Apple potrebbe lanciare gli AirTag 2 nel 2025

Sappiamo tutti che il primo AirTag ha creato un bel po’ di problemi, con gente che lo usava per stalkerare e tracciare gli altri a loro insaputa. Apple si è trovata in mezzo a un mare di cause legali, ma questo non significa che getterà la spugna! Anzi, secondo il giornalista Mark Gurman di Bloomberg, Apple sta già lavorando alla seconda generazione di AirTag, nome in codice B58, e dovrebbe uscire a metà del 2025.

In arrivo il nuovo AirTag di Apple nel 2025

Chi ricorda quando Ming-Chi Kuo, l’analista più famoso del mondo Apple, aveva detto che la produzione di massa di AirTag 2 sarebbe slittata al 2025? Beh, sembra proprio che avesse ragione. Sia lui che Gurman dicono la stessa cosa, quindi possiamo scommettere che il nuovo AirTag arriverà il prossimo anno, magari insieme agli iPhone 17 o ai nuovi iPad.

Ma cosa avrà di speciale questo AirTag 2? Gurman dice che sarà dotato di un chip wireless più potente, che significa tracciamento più preciso e portata maggiore. Potrebbe anche avere lo stesso chip Ultra Wideband di seconda generazione degli iPhone 15, il che renderebbe il tracciamento ancora più efficace.

E non è tutto! Kuo aveva accennato al fatto che gli AirTag 2 potrebbero integrarsi con l’esperienza di realtà aumentata di Apple, quella che ruota attorno al visore Vision Pro. Non sappiamo ancora come funzionerà, ma sembra proprio che Apple voglia collegare tutti i suoi prodotti a Vision Pro.

Più sicurezza contro gli stalker

Un’altra novità interessante è che con gli AirTag 2 sarà più difficile staccare l’altoparlante, in modo da prevenire il tracciamento indesiderato. Per ora non si sa se cambierà anche il design o la forma, ma chissà, magari Apple ci sorprenderà. Non ci resta che aspettare la metà del 2025 per scoprirlo.