Apple: AirTag 2 individuati nel codice di iOS 18.6

Dall’analisi della più recente release beta di iOS 18.6 è emerso che i tanto attesi e chiacchierati AirTag 2 di Apple sono finalmente in dirittura d’arrivo. Sono stata infatti trovate delle tracce nel codice del sistema operativo per iPhone, con un lancio presumibilmente in programma per questo autunno.

Apple: AirTag 2 scovati nell’ultima relase beta di iOS 18.6

Ad accorgersi della cosa è stata la redazione di 9to5mac, citando una persona interna generalmente ritenuta molto attendibile come fonte della nuova data. Probabilmente Apple intende proporre la nuova versione dei suoi smart tracker in concomitanza della nuova gamma di iPhone che sarà presentata a settembre, appunto, ma potrebbe anche darsi che intenda farlo poco dopo.

Per quel che concerne le novità che questa nuova versione degli AirTag dovrebbe portare in dote, è bene precisare che non è attesa una rivoluzione da cima a Condo del prodotto, ma grazie all’implementazione della versione 2 del protocollo UWB dovrebbero migliorare portata e connettività. La localizzazione di precisione dovrebbe pertanto diventare cosa fattibile in un raggio quadruplicato rispetto alla generazione precedente, arrivando a 60 m invece che agli attuali 15 m.

Inoltre, gli AirTag 2 dovrebbero essere in grado di emettere avvisi sia in caso di batteria scarica che in caso di batteria molto scarica, al fine di evitare che l’utente si trovi con il tracker completamente inutilizzabile. La “mela morsicata” dovrebbe altresì aver aver migliorato il posizionamento dello speaker integrato a livello costruttivo, com elemento coadiuvante per evitare episodi di manomissione ed evitare di non riuscire a rilevare il dispositivo poiché non è possibile attivare il suono di avviso utilizzato per aiutare a localizzare gli smart tracker nascosti