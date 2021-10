Apple AirTag, bundle è meglio: -17%

Comprare un Apple AirTag significa voler curiosare sulle sue potenzialità. Comprare un bundle da quattro unità significa avere intenzioni ben più serie e strutturate, sfruttando questo strumento per proteggere davvero ciò che di più caro abbiamo: dalle chiavi alle valigette, dagli zaini ad ulteriori strumenti che si intendono tenere sotto stretta osservazione. Sfruttare lo sconto disponibile oggi su Amazon significa aver pianificato l'uso che sarà possibile farne, trasformando questi 98,99 euro in una vera e propria polizza antifurto e antismarrimento.

Apple AirTag, vai col bundle

Se così è, metti immediatamente nel carrello il bundle: i tempi di consegna non possono essere immediati, ma con il passare delle settimane e avvicinandosi al Natale sono destinati a prolungarsi ancora di più.

Tieni d’occhio e ritrova le tue cose nell’app Dov’è, la stessa che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e i tuoi amici o familiari.

Con quattro AirTag potrai farlo in modo ben più capillare, tenendo sotto osservazione con lo stesso meccanismo più device al tempo stesso. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband potrai sapere esattamente dove si trovano i tuoi AirTag in qualsiasi momento, anche a forte distanza, grazie alla capacità di sfruttare milioni di altri dispositivi Apple in giro per il mondo.

Come un antifurto, meglio di un antifurto: nascondi bene la tua AirTag e potrai tenere traccia di laptop e motorini, documenti e beni preziosi, o qualunque altro oggetto tu possa avere a cuore. Se pensi a ciò che potrebbe evitarti, 98,99 euro sono ben poca cosa. Il valore delle AirTag è tutto qui e il fatto che siano presto andate a ruba testimonia quanto siano state apprezzate fin dall'esordio. I tempi di consegna, così come per gli iPhone 13 e molti altri device elettronici, si sono allungati in questi mesi e non rientreranno ancora a lungo: meglio approfittare subito delle offerte disponibili, insomma, per garantirsi consegne in tempi compatibili con le proprie necessità oppure – perché no – con le proprie idee per il Natale. Occhio al Black Friday, insomma: in certi casi aspettare un mese ulteriore per fare il proprio acquisto potrebbe essere già troppo.