Apple AirTag: la confezione da 4 non costa niente al Black Friday

Oggi gli Apple AirTag non costano niente su Amazon. Cosa stai aspettando? Acquistali adesso a soli 79€, invece di 129€. Stiamo parlando di un 39% di sconto eccezionale solo per il Black Friday. Pazzesco vero? Allora non perdere altro tempo e aggiungili subito al carrello, prima che le scorte si esauriscano e scatti il sold out.

La tua iscrizione a Prime non ti dà diritto solo al prezzo speciale ora disponibile, ma anche alla consegna gratuita e velocissima direttamente a casa tua. Un’occasione imperdibile per risparmiare senza rinunciare alla qualità. Questi dispositivi per il tracciamento degli oggetti sono perfetti se hai un dispositivo Apple.

Apple AirTag: mai visti a un prezzo così

Il Black Friday sta facendo strage di sconti. Ci sono davvero tantissime grandi offerte disponibili. Oggi abbiamo scovato gli Apple AirTag a un prezzo fantastico. Acquistali adesso a soli 79€. Ti arrivano a casa e li devi avvicinare al tuo iPhone o iPad. In un attimo si connettono con il tuo device e sono pronti per il tracciamento.

Abbinali a portafoglio, chiavi, auto, valigie o qualsiasi altro oggetto prezioso che non vuoi perdere. Grazie all’app “Dov’è“, già disponibile su qualsiasi device Apple, puoi trovare il tuo oggetto in un attimo e con indicazioni precise. Puoi anche tracciare i suoi spostamenti e ricevere notifiche se ti stai allontanando per non dimenticarlo.

Acquista ora 4 Apple AirTag a soli 79€, invece di 129€. Li trovi solo su Amazon per il Black Friday.