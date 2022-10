Apple AirTag in offerta: solo 29€ se lo acquisti ADESSO

Apple AirTag è l’innovativo localizzatore bluetooth del colosso di Cupertino che, abbinato all’oggetto che non vuoi assolutamente perdere, ti permette di ritrovarlo ovunque si trovi grazie alla tecnologia Ultra Wideband.

Prima di spiegarti a cosa serve e come puoi utilizzarlo davvero a tuo vantaggio, ti segnaliamo che su Amazon puoi acquistarlo a soli 29 euro. È uno dei prezzi più bassi che puoi trovare in giro per il prodotto originale Apple, senza contare le varie imitazioni.

Apple AirTag in offerta: perché comprarlo e a cosa serve?

Apple AirTag è quasi letteralmente un portachiavi che puoi abbinare a ciò che vuoi. Magari propio alle chiavi di casa oppure ad oggetti che tieni particolarmente, come una borsa che conserva il tuo PC e i tuoi documenti, lo zaino della palestra e molto altro ancora.

È facilissimo da usare e utilizzare. Una volta acquistato, lo attivi e lo configuri in un attimo con il tuo iPhone o iPad: per ritrovare il tuo oggetto, poi, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere direttamente a Siri facendo domande come “Siri, dov’è la borsa della palestra”?

Il bello di AirTag è che si tratta di un dispositivo estremamente potente: lo puoi localizzare anche quando è molto lontano e la tecnologia Ultra Wideband è in grado di indirizzarti verso la posizione precisa in cui si trova l’oggetto, funzionando molto meglio di un tradizionale GPS.

Un oggetto di cui scoprirai di non riuscire a farne a meno, specialmente se approfitti adesso della promozione Amazon: lo paghi solo 29 euro e, se sei una persona smemorata, puoi stare certo che d’ora in poi non perderai più niente.

