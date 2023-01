Apple AirTag, offerta sulla confezione da 4 pezzi: 1 è GRATIS

Potremmo riassumerla come “4 Apple AirTag al prezzo di 3” la nuova offerta di Amazon su questa speciale confezione che include quattro dispositivi di geolocalizzazione al prezzo speciale di 99,90 euro invece di 129.

La disponibilità è immediata e grazie alla spedizione Prime potrai ricevere il tuo pacchetto già domani e iniziare a decidere subito come “smistare” i tuoi AirTag in modo da avere sempre sotto controllo i tuoi oggetti personali più preziosi.

Apple AirTag: servono davvero? Intanto uno è gratis

Il vantaggio di questa offerta è che ti permette in pratica di ricevere un Apple AirTag gratis pagando soltanto gli altri tre. La sua utilità forse è ancora oggetto di discussione, ma avere un dispositivo che ci permette di sapere dove si trovano i nostri oggetti a cui teniamo di più è un’utilità da non sottovalutare.

AirTag lo configuri in un attimo, lo inserisci ad esempio all’interno di una giacca o di uno zaino e poi lo colleghi al tuo iPhone, iPad o altro dispositivo Apple. Grazie all’app Dov’è, la stessa che usi per localizzare i tuoi device, potrai sapere in tempo reale dove si trova il tuo oggetto: molto utile nelle circostanze in cui temi di aver perso magari il tuo mazzo di chiavi. Se hai usato l’AirTag come portachiavi puoi dormire sonni tranquilli.

Il prezzo è ottimo per dei dispositivi dotati di tecnologie di ultima generazione per fornirti sempre il punto esatto in cui si trova il tuo AirTag. Il pacchetto da 4 pezzi può essere tuo in offerta a soli 99,90 euro: praticamente ne paghi soltanto 3.

