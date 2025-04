Apple AirTag: risparmia 35€ sul bundle con 4 tracker

Il tracker della mela morsicata è protagonista dell’offerta a tempo di Amazon che propone il bundle con 4 unità di Apple AirTag in forte sconto. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile, ma ti permette di acquistarlo con un risparmio di ben 35 euro rispetto al listino ufficiale. Diamo uno sguardo alle sue caratteristiche.

Il bundle con 4 Apple AirTag è più conveniente che mai

È la soluzione definitiva per non perdere mai più i tuoi oggetti e per ritrovarli facilmente in caso di smarrimento. Il dispositivo di localizzazione è compatto e leggero, supporta la precisione assoluta della tecnologia Ultra Wideband potenziando così quella del Bluetooth. Si integra alla perfezione la funzionalità Dov’è degli iPhone ed è progettato con la massima attenzione alla tutela della privacy, come certifica l’implementazione di protezioni dedicate, a partire dalla crittografia delle informazioni. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere e la batteria è sostituibile. Scopri di più nella descrizione completa.

Se effettui subito l’ordine, il bundle con 4 unità di Apple AirTag arriverà direttamente a casa tua entro domani con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità.

Invece di pagarlo 129 euro come da listino ufficiale, grazie al forte sconto lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 94 euro. Non devi attivare coupon o inserire codici promozionali, la riduzione della spesa è applicata in automatico. Come anticipato in apertura, trattandosi di un’offerta a tempo potrebbe scadere o risultare sold out da un momento all’altro: se sei interessato ti consigliamo di approfittarne ora. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato da oltre 35.900 recensioni sfiora il perfect score (4,7/5).