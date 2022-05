Apple: AirTag sta inviando falsi avvisi agli utenti

Nel corso degli ultimi giorni, coloro che posseggono uno o più AirTag di Apple stanno riscontrando uno strano fenomeno: la ricezione di falsi avvisi, in special modo durante la notte, riguardo la presenza di altri smart tracker dell’azienda di Cupertino che potrebbero essere nelle vicinanze, ma che in realtà non ci sono.

Come impostazione predefinita, il sistema di iPhone invia un avviso quando un AirTag sconosciuto viene rivelato, in modo tale da permettere all’utente di scoprire subito se qualcuno sta tracciando la posizione – e dunque evitare di incappare in situazioni di stalking – o eventualmente di rintracciare il proprietario con l’ausilio delle forze dell’ordine. Eppure le cose non stanno in questo modo.

Riportiamo di seguito quanto riferito al riguardo dalla redazione del Wall Street Jorunal che ha fatto presente la situazione.

The maps on phantom AirTag alerts share a similar pattern: straight red lines radiating out from the user’s location. If an AirTag were in motion (perhaps flying?) along these paths, it would be crossing in the middle of city streets, passing through construction zones, even penetrating walls.