Apple: ancora lontano il lancio dell'hub per la smart home

Ci sono cattive notizie per coloro che erano in attesa del tanto chiacchierato hub per la smart home di Apple. Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, infatti, il dispositivo non è prossimo al lancio e ci vorranno ancora diversi mesi prima che ciò possa accadere.

Apple: ancora attesa per l’hub per la smart home

Sulla base di questi dettagli, l’hub per la smart home di Apple non verrà spedito almeno fino ad aprile, ma nella peggiore delle ipotesi potrebbe arrivare anche più avanti nel corso dell’anno.

Da tenere presente che l’analista Ming-Chi Kuo ha recentemente dichiarato che la produzione di massa inizierà solo nella seconda metà del 2025, il che fa pensare a un annuncio ufficiale in autunno o addirittura dopo.

Gurman ha definito questo device come “il lancio più significativo dell’anno per Apple”, sottolineando che rappresenta il primo vero passo dell’azienda nel settore della domotica avanzata.

Secondo le indiscrezioni, il device avrà un design simile a un iPad più compatto ed economico e offrirà agli utenti la possibilità di controllare gli elettrodomestici con HomeKit, effettuare chiamate FaceTime e gestire altre funzioni smart.

Inoltre, dovrebbe integrare un display da 6 o 7 pollici, un chip A18 e il supporto ad Apple Intelligence, il sistema di intelligenza artificiale che il colosso di Cupertino sta sviluppando per i propri prodotti. Potrà essere collocato su una base con speaker o montato a parete per integrarsi in maniera più discreta con il resto dell’ambiente domestico. Il sistema operativo adoperato dovrebbe essere un inedito homeOS, con interfaccia basta su widget personalizzabili.