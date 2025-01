Apple: ancora tanta innovazione per gli iPhone

Durante la chiamata sugli utili di Apple relativamente al primo trimestre fiscale del 2025, al CEO Tim Cook è stato chiesto se sentiva che ci fosse ancora spazio per l’innovazione in fatto di form factor per i futuri modelli di iPhone e quanto pare la risposta è stata affermativa.

Apple: ancora molta innovazione per i futuri modelli di iPhone

Tim Cook spesso rifiuta di fornire informazioni sui prossimi prodotti Apple durante le chiamate sugli utili, ma in questo caso ha dato una risposta incoraggiante. “Penso che ci sia molto altro in arrivo”, ha detto il CEO. “Non potrei sentirmi più ottimista sulla nostra pipeline di prodotti”.

Tim Cook ha continuato dicendo che c’è davvero spazio per il cambiamento nella gamma di iPhone. “Penso che ci sia molta innovazione rimasta sullo smartphone”.

Da tenere presente che le voci suggeriscono che il colosso di Cupertino stia progettando una versione super sottile dell’iPhone che andrà a sostituire il modello Plus della serie. Il dispositivo dovrebbe avere uno spessore compreso tra 5 mm e 6 mm, il che lo renderebbe l’iPhone più sottile fino ad oggi.

In una domanda separata, poi, a Tim Cook è stato chiesto se il design estremamente sottile dell’iPad Pro M4 da 12,9 pollici stesse guidando le entrate dell’iPad, ma il CEO ha detto che non era così. Sono l’iPad Air e l’iPad che sono stati responsabili della crescita delle entrate del 15% che la categoria iPad ha visto durante il trimestre in esame. La cosa, considerando il prezzo elevato dell’iPad Pro, non sorprende in maniera particolare.