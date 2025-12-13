Apple annuncia iOS 26.2: ecco le principali novità

A distanza di una mese dalla versione beta, Apple ha rilasciato iOS 26.2. Le novità sono molte e riguardano funzionalità, app e interfaccia. Una di esse interessa esclusivamente gli utenti europei. L’azienda di Cupertino ha risolto anche diverse vulnerabilità, due delle quali sfruttate per attacchi spyware.

Novità di iOS 26.2

Il nuovo design Liquid Glass di iOS 26 ha ricevuto molte critiche dagli utenti. Apple ha apportato vari correttivi nel corso degli ultimi mesi e la versione 26.2 interviene ora sulla schermata di blocco. Uno slider consente di scegliere il livello di opacità dell’orologio, oltre a carattere e colore. È possibile anche disattivare l’effetto “vetro” e impostare un colore solido (senza trasparenza).

Per l’app Reminders (Promemoria) è disponibile l’opzione Urgente per impostare una sveglia. Quando si attiva viene visualizzata l’opzione per posticiparla o interromperla. Nel primo caso verrà visualizzato un conto alla rovescia per le Live Activity sulla schermata di blocco che include un’opzione per completare il promemoria o riprogrammarlo.

Apple Music supporta la visualizzazione offline dei testi delle canzoni, mentre Podcasts sfrutta l’AI per generare automaticamente i capitoli (solo in inglese). L’app Games include ora filtri per trovare i giochi in base a categoria, dimensione e altro.

Una novità riguarda solo gli utenti europei. Con iOS 26.2 è stato aggiunto il supporto per la traduzione live su AirPods. Era stata posticipata perché non rispettava i requisti di interoperabilità del Digital Markets Act. Non sono tuttavia note le modifiche apportate.

Tre novità sono invece esclusive per il Giappone. Apple permette ora di scegliere un assistente diverso da Siri e un browser diverso da Safari. Gli utenti possono inoltre installare uno store di terze parti, come in Europa.

La nuova versione di iOS include infine le patch per 25 vulnerabilità. Due di esse sono zero-day e sfruttate per eseguire attacchi “estremamente sofisticati” contro specifici individui. Con queste parole vengono solitamente definiti gli attacchi con spyware commerciali, tipo Pegasus di NSO Group. Erano presenti in WebKit (motore di rendering di Safari) e consentivano l’esecuzione di codice arbitrario e la corruzione della memoria, quando Safari elaborava un contenuto web.