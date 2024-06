Apple Arcade è gratis: ecco come ottenere fino a 3 mesi a costo zero

Apple Arcade è un servizio sempre più ricco, con un catalogo di oltre 200 giochi. L’accesso al servizio prevede l’attivazione di un abbonamento, con un costo di 6,99 euro al mese, senza alcun vincolo. Ci sono, però, due modi per accedere ad Apple Arcade gratis.

Il primo è attivare la prova gratuita di un mese, disponibile per tutti i nuovi utenti che intendono attivare per la prima volta il servizio. Il secondo, invece, riguarda la promozione che consente di ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade.

Per accedere a questa promozione è sufficiente acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV, seguendo poi la procedura guidata per riscattare i 3 mesi gratis, direttamente dalla sezione Arcade dell’AppStore, da cui è anche possibile anche verificare la propria idoneità per la prova gratuita.

Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Apple Arcade gratis: come accedere alla promozione

Per accedere subito ad Apple Arcade basta premere sul box qui di sotto, in modo da verificare la promozione da sfruttare per attivare l’abbonamento a costo zero.

Come detto in precedenza, le opzioni disponibili sono due. La prima prevede la prova gratuita di un mese mentre la seconda consente di ottenere 3 mesi gratis in caso di acquisto (anche già effettuato di recente) di un nuovo iPhone, un nuovo iPad, un Mac oppure una Apple TV.

Per accedere a questa seconda promozione è necessario che il dispositivo acquistato sia nuovo e venduto direttamente da Apple oppure da un rivenditore autorizzato.

Al termine del periodo di prova gratuita, il servizio si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese, senza vincoli di alcun tipo e senza alcun obbligo di rinnovo. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.