Apple Arcade è gratis per 3 mesi: come funziona l'offerta

Apple Arcade è uno dei servizi più apprezzati di Apple. Gli utenti che attivano l’abbonamento hanno la possibilità di accedere a un catalogo di decine e decine di giochi, senza pubblicità e acquisti online, da scaricare sui propri dispositivi Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV). Il servizio è accessibile a fronte dell’attivazione di un abbonamento, con un costo di 6,99 euro al mese. Per i nuovi utenti c’è anche la possibilità di richiedere un mese di prova gratuita.

C’è un altro modo per accedere ad Apple Arcade. Chi ha acquistato di recente o acquisterà nel corso del prossimo futuro un nuovo dispositivo Apple, a scelta tra iPhone, iPad, Mac o Apple TV, potrà ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade, senza alcun vincolo. Per verificare la disponibilità della promo (nel caso in cui abbiate acquistato negli ultimi 90 giorni un prodotto Apple) o per richiedere il mese di prova gratuita basta accedere alla sezione Arcade dell’AppStore, disponibile tramite il link qui di sotto.

3 mesi gratis di Apple Arcade: come accedere alla promo

Il meccanismo della promozione è molto semplice. Per ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade è sufficiente aver acquistato di recente (al massimo 90 giorni) o acquistare in futuro un nuovo prodotto Apple a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Il dispositivo deve essere stato venduto da Apple o da un rivenditore autorizzato e deve essere aggiornabile all’ultima versione del sistema operativo. Rispettate tutte le condizioni, sarà possibile richiedere la promozione dall’AppStore, collegandosi alla sezione Arcade. In alternativa, è possibile richiedere un mese di prova gratuita. Al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnoverà al costo di 6,99 euro al mese. L’abbonamento è disponibile senza vincoli ed è possibile, in qualsiasi momento, disattivare il rinnovo automatico.