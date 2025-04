App Smart TV: quali accortezze per sicurezza e fluidità

Le Smart TV sono ormai parte della nostra vita nella maggioranza dei casi, ma gli esperti consigliano alcune accortezza per la sicurezza e la fluidità dell’esperienza stessa con le app. Infatti, senza che noi lo sappiamo, in alcuni casi siamo oggetto di monitoraggio delle nostre abitudini e dei nostri dati. In molte di queste applicazioni accediamo con informazioni sensibili ed effettuiamo anche scelte legate a gusti e preferenze.

Ovviamente, in questi casi, le nostre informazioni non vengono acquisite per scopi criminali, come avviene con il furto di identità e di denaro. Tuttavia, il tracking serve ai produttori di televisori per avere informazioni disponibili da fornire per scopi commerciali, come fonte di guadagni. In questo modo ammortizzano i costi competitivi che applicano sul mercato vendendo i loro prodotti.

Inoltre, parlando di fluidità, molte delle Smart TV economiche, non assicurano un’esperienza utente in app soddisfacente, propria dei prodotti dal costo più elevato. In altre parole, il sistema operativo è spesso rallentato, così come l’accesso alle applicazioni e la fruizione ai contenuti di intrattenimento. Nondimeno, gli esperti hanno offerto alcune soluzioni.

Come ottenere sicurezza e fluidità con le App delle Smart TV

Per assicurarsi sicurezza e fluidità con le App delle Smart TV è necessario seguire alcuni consigli pratici che gli esperti hanno fornito. Prima di tutto, se si è in possesso di un televisore smart economico potrebbe essere buona cosa dotarsi di una delle chiavette per l’intrattenimento che si trovano in commercio. Ad esempio, le più apprezzate sono le Fire TV Stick di Amazon.

Si tratta di una soluzione sicura che non solo garantisce un certo livello di privacy, ma permette anche di vivere un’esperienza lato utente veloce e soddisfacente, tra le applicazioni e i contenuti da seguire. Realizzate appositamente per questo, sono anche portatili. In pratica, puoi sfruttare le funzionalità offerte anche in viaggio collegandole a qualsiasi televisore o monitor.

Un altro aspetto importante, sempre consigliato dagli esperti, è quello di scaricare app ufficiali dagli store conosciuti sulle proprie Smart TV. Questo è un punto in più a favore di privacy e trattamento dati che, al contrario, gli store alternativi non assicurano.