Corretto un errore nel digitale terrestre a livello nazionale

A livello nazionale, sulla piattaforma digitale terrestre è stato corretto un errore importante. A volte può succedere che alcuni canali possano contenere errori nell’identificativo, ma non sempre questi vengono corretti rapidamente. Ed è quello che è successo proprio nelle ultime ore. Dopo un po’ di tempo è stato corretto l’identificativo di un importante canale radiotelevisivo italiano.

Ci troviamo nel MUX CAIRO DUE della piattaforma DTT. Infatti, alla Logical Channel Number LCN 410 è stato rinominato correttamente l’identificativo PREMIO LIVE in MADE IN BUSINESS. Ricordiamo che, questo canale, è disponibile solo in HbbTV, la tecnologia che permette di accedere a tantissimi canali streaming sul digitale terrestre, da un televisore o decoder connesso a internet.

Se non hai a disposizione un apparecchio di ultima generazione, compatibile con la tecnologia HbbTV del digitale terrestre, vedrai semplicemente lo schermo nero con all’interno la scritta: “Per vedere questo canale collega la TV a Internet“. Quindi, se vuoi accedere a questo canale e alle sue programmazioni devi acquistare un televisore o decoder di ultima generazione.

Digitale Terrestre: il MUX CAIRO DUE si corregge

Importante correzione di identificativo all’interno del MUX CAIRO DUE per uno dei suoi canali disponibili in HbbTV sul digitale terrestre. PREMIO LIVE ora è MADE IN BUSINESS. Vediamo come appare ora il multiplex nazionale in questione dopo questo aggiornamento.

MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps) LA7 HD (LCN 7,107,507) LA7d HD (LCN 29,229,529) DONNA SPORT TV (DONNA TV)* (LCN 62) ALMA TV* (LCN 65) ITALIA 121* (LCN 121) ARTE ITALIA 124* (LCN 124) ARTE ITALIA 125* (LCN 125) ITALIA 126* (LCN 126) ITALIA 127* (LCN 127) ITALIA 134* (LCN 134) ITALIA 135* (LCN 135) ITALIA 136* (LCN 136) TELECAMPIONE* (LCN 138) ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142) ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143) ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148) ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154) ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155) ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156) ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159) ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160) ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161) CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)*** ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164) PROMO SHOPPING (LCN 209)****** ITCHANNEL (LCN 221)*** WELCOME IN (LCN 226)*** CANALE 232 (LCN 232)*** CANALE 235 (LCN 235)*** FRANCE 24 (LCN 241)*** PAROLE DI VITA* (LCN 245) UNO SET (FILM CRIME TIME) (LCN 261)*** CANALE 268 (LCN 268)****** MADE IN BUSINESS (LCN 410) *** AUTOMOTO (LCN 412)*** ITALIAN FISHING TV CHANNEL (LCN 441)*** ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER) (LCN 455)*** LA7 Test (LCN 829) Caccia e Pesca (LCN 888)*** LA7 TEST (LCN 907) LA7 Servizi on demand (LCN 929) LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997) LA7 TEST (LCN 998) LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)

