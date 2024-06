Apple Arcade: ecco come ricevere 3 mesi gratis

Apple Arcade, il servizio streaming della casa di Cupertino con più di 200 giochi senza pubblicità o acquisti in-app, offre un periodo di prova della durata di tre mesi acquistando un nuovo iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Alla prova gratuita hanno accesso fino a sei membri della famiglia.

Da notare come il catalogo di videogiochi sia in continuo aggiornamento, altro punto di forza di un servizio che mese dopo mese diventa la prima scelta di un numero di persone sempre più grande. Di seguito ti spieghiamo come riscattare il tuo periodo di prova.

Come riscattare tre mesi gratuiti di Apple Arcade

Ecco i passaggi da completare per il riscatto dei tre mesi gratis del servizio Apple Arcade:

Accendi il tuo dispositivi Apple da poco acquistato ed effettua l’accesso al tuo ID Apple. Apri Apple Arcade tramite l’App Store. Fai tap sulla voce Riscatta 3 mesi gratis.

Nel caso l’offerta non dovesse comparire appena apri l’applicazione, assicurati che il dispositivo sia aggiornato all’ultima versione di iOS, iPadOS, tvOS o macOS.

Importante: dal momento della configurazione del nuovo device Apple, hai a disposizione 93 giorni di tempo per attivare l’iscrizione ad Apple Arcade e beneficiare così dell’offerta di tre mesi.

In alternativa, hai modo di provare gratis il servizio per un mese se è la prima volta che ti iscrivi ad Apple Arcade o abbonandoti ad Apple One. Al termine del periodo di prova, il servizio si rinnova a 6,99 euro al mese, vale a dire il prezzo di un gioco al mese.

Per riscattare la tua prova gratuita, è sufficiente che ti colleghi a questa pagina di Apple Arcade.