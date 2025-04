Entra nel mondo VR con l'offerta sul bundle di Meta Quest 3S

Questa offerta a tempo di Amazon taglia il prezzo del bundle che include il visore Meta Quest 3S per la VR e il gioco Batman: Arkham Shadow. Grazie al forte sconto lo puoi comprare al suo prezzo minimo storico, con un risparmio notevole rispetto al listino ufficiale. È l’occasione giusta per entrare in un mondo coinvolgente, iniziando subito col vestire i panni dell’Uomo Pipistrello.

Meta Quest 3S+Batman: Arkham Shadow, l’offerta

Puoi divertirti da solo oppure in compagnia degli amici, in multiplayer, anche guardando insieme contenuti dal vivo con Horizon. Non mancano applicazioni da eseguire anche in multitasking per navigare in rete, riprodurre video in streaming da YouTube e inviare messaggi, accedere ai social, a WhatsApp e molto altro ancora. Dai uno sguardo alla scheda del bundle per conoscere tutti gli altri dettagli e per un’anteprima delle esperienze di realtà virtuale nelle quali potrai immergerti, senza dimenticare il supporto alla realtà mista che può fondere gli oggetti digitali nello spazio fisico che ti circonda.

L’offerta a tempo che trovi oggi su Amazon porta il bundle con il visore Meta Quest 3S per la VR e il gioco Batman: Arkham Shadow al suo prezzo minimo storico di 299+ euro. Il risparmio in confronto al listino ufficiale è molto significativo e, in più, sono inclusi 3 mesi di abbonamento a Quest+ con un catalogo di contenuti in espansione, con nuovi lanci mensili e molto altro.

Chi ha già avuto modo di indossarlo e di metterlo alla prova lo ha promosso con un voto medio superiore a 4/5 in oltre 1.000 recensioni pubblicate sull’e-commerce. La disponibilità è immediata, con la consegna gratuita prevista già entro domani se lo ordini adesso.