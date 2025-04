Gioca al massimo con la tastiera Logitech G915 TKL in offerta con il 28% di sconto

Gli amanti del gaming online sanno perfettamente quanto sono importanti le periferiche. Queste svolgono un ruolo cruciale per garantire un’esperienza di gioco migliore sotto tutti i punti di vista. In questa prospettiva, la tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è una delle migliori e ora è in offerta su Amazon a 194,88€ con lo sconto del 28%.

3 ragioni per scegliere la tastiera Logitech G915 LIGHTSPEED TKL

Connessione wireless LIGHTSPEED

Design compatto Tenkeyless

Autonomia fino a 40 ore

Una tastiera professionale per un’esperienza di gioco senza precedenti

La Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è una tastiera wireless che ti garantisce diversi vantaggi durante ogni sessione di gioco. Innanzitutto per l’assenza di cavi e per una batteria che ti assicura fino a 40 ore di utilizzo continuative. Inoltre la tastiera, con switch meccanici ad alte prestazioni con profilo ribassato, integra 2 profili di illuminazione e 3 profili macro, così da poter contare su una periferica davvero perfetta per ogni gamer.

Sottile, compatta e realizzata con materiali resistenti (piastra superiore in lega di alluminio e base rinforzata in acciaio), la Logitech G915 LIGHTSPEED TKL è una tastiera che supporta anche le sessioni di gioco più intense senza perdere mai in efficienza e prestazioni. L’assenza del tastierino numerico offre inoltre più spazio per il mouse così da poter realizzare configurazioni gaming ottimizzate.

Ideale per chi…

Cerca una tastiera meccanica wireless di alta qualità con layout italiano

Desidera un design elegante e compatto per una postazione ordinata

Vuole personalizzare l’illuminazione RGB per un’esperienza di gioco immersiva

Il bello di questa tastiera è che integra la tecnologia intelligente LIGHTSYNC RGB che ti permette di personalizzare con animazioni ed effetti preimpostati l’illuminazione di tutti i tasti. Così che la tua esperienza di gioco sia davvero unica e indimenticabile. Approfitta dello sconto del 28% per averla su Amazon a soli 194,88€.