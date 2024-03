Apple Arcade: gioca GRATIS per un mese e prova oltre 200 giochi

Hai mai provato Apple Arcade? È il servizio di gaming collegato ai dispositivi Apple che ti permette di accedere ad un vasto catalogo di oltre 200 giochi di ogni genere direttamente su iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Se non l’hai mai fatto questo è il momento giusto perché puoi sfruttare la prova gratuita di un mese e poi decidere se proseguire.

Come funziona Apple Arcade e perché vale la pena provarlo

I giochi che trovi all’interno di Apple Arcade sono appositamente scelti per offrire un’esperienza di gioco coinvolgente per tutte le età e preferenze. La collezione comprende infatti rompicapo, strategia, avventura, simulazione, giochi da tavolo, carte, sport e molto altro ancora: c’è qualcosa per tutti i gusti.

Tra gli esclusivi Arcade Original ci sono titoli come Sneaky Sasquatch, mentre ci sono anche i Classici senza tempo, come Solitaire by MobilityWare+, e i Capolavori dell’App Store, come Fruit Ninja Classic+. Gli Arcade Original sono disponibili su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, mentre i Classici senza tempo e i Capolavori dell’App Store sono limitati a iPhone e iPad.

Come dicevamo in apertura, Apple Arcade offre un periodo di prova gratuito di un mese, poi l’abbonamento costerà 6,99 euro al mese. Attenzione però perché con l’acquisto di un dispositivo Apple puoi ottenere tre mesi gratuiti, avendo più tempo quindi per provare il vasto catalogo di titoli della piattaforma.