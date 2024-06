Apple Arcade: ottieni subito 3 mesi gratis

Apple Arcade, il servizio streaming di videogiochi della casa di Cupertino, dà la possibilità di riscattare un periodo di prova di 3 mesi gratis con l’acquisto di uno di questi dispositivi: iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Sono compatibili tutti i modelli.

Il servizio Apple Arcade include più di 200 titoli, senza pubblicità o acquisti in-app. Il catalogo è in continuo aggiornamento, quindi gli utenti hanno modo di giocare sempre a nuovi titoli. A luglio, ad esempio, arriveranno Outlanders 2: Second Nature, Punch Kick Duck e Zen Koi Pro.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple Arcade

Per ottenere 3 mesi di Apple Arcade gratis occorre dunque acquistare uno tra questi dispositivi, indipendentemente dal modello: iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV. Dopo l’acquisto occorre accendere il proprio nuovo dispositivo ed effettuare l’accesso tramite l’ID Apple. Il passaggio successivo richiede l’apertura dell’applicazione Apple Arcade: dopo pochi istanti dovrebbe comparire l’offerta sulla schermata. Ora non resta che selezionare Riscatta 3 mesi gratis per avviare la prova.

Qualora l’offerta non dovesse comparire, verifica che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo: iOS per iPhone, iPadOS per iPad, macOS per Mac e tvOS per Apple TV.

Grazie alla compatibilità con tutti i dispositivi Apple, il servizio Apple Arcade è disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Tutto quello che occorre fare è cercare la sezione Apple Arcade nell’App Store dei dispositivi elencati qui sopra.

Il periodo di prova di tre mesi può essere riscattato direttamente tramite questa pagina di Apple Arcade, non prima di aver effettuato l’accesso con le credenziali del proprio ID Apple.