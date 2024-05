Apple Arcade promo: in questo modo giochi per 3 mesi gratis

Se hai appena acquistato un nuovo dispositivo Apple, come un iPhone, iPad, Mac o Apple TV, c’è una fantastica opportunità che non dovresti lasciarti sfuggire: Apple Arcade offre tre mesi di abbonamento gratuito. Ecco come fare per riscattare la promo e goderti tre mesi di giochi illimitati senza costi aggiuntivi.

Cos’è Apple Arcade?

Se non conosci Apple Arcade sappi che stiamo parlando del servizio di gaming in abbonamento di Apple che ti permette di accedere a oltre 200 giochi senza pubblicità né acquisti in-app. Con un’ampia gamma di giochi esclusivi e di alta qualità, Apple Arcade offre qualcosa per tutti i gusti, dai puzzle game agli adventure game, dai titoli per bambini ai giochi più complessi per i gamer esperti.

Per attivare i 3 mesi gratis segui queste semplici indicazioni:

Acquista un nuovo dispositivo Apple : la promozione è riservata ai nuovi dispositivi Apple, quindi assicurati di avere un iPhone, iPad, Mac o Apple TV di recente acquisto. La promozione si applica solo ai dispositivi che non hanno mai avuto un abbonamento a Apple Arcade.

: la promozione è riservata ai nuovi dispositivi Apple, quindi assicurati di avere un iPhone, iPad, Mac o Apple TV di recente acquisto. La promozione si applica solo ai dispositivi che non hanno mai avuto un abbonamento a Apple Arcade. Aggiorna : prima di tutto, assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Per farlo, vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e verifica se ci sono aggiornamenti disponibili.

: prima di tutto, assicurati che il tuo dispositivo sia aggiornato all’ultima versione del sistema operativo. Per farlo, vai su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software e verifica se ci sono aggiornamenti disponibili. Apri l’App Store : una volta aggiornato il tuo dispositivo, apri l’App Store e vai alla scheda di Apple Arcade. Qui troverai l’opzione per attivare i tuoi tre mesi gratuiti. Se non visualizzi immediatamente l’offerta, prova a cercare “Apple Arcade” direttamente nella barra di ricerca dell’App Store.

: una volta aggiornato il tuo dispositivo, apri l’App Store e vai alla scheda di Apple Arcade. Qui troverai l’opzione per attivare i tuoi tre mesi gratuiti. Se non visualizzi immediatamente l’offerta, prova a cercare “Apple Arcade” direttamente nella barra di ricerca dell’App Store. Riscatta l’offerta: clicca sull’offerta e segui le istruzioni a schermo per riscattare i tre mesi gratuiti. Potrebbe essere richiesto di inserire il tuo ID Apple e confermare i dettagli di pagamento. Non preoccuparti, non ti verrà addebitato nulla fino alla fine del periodo di prova.

Un ulteriore vantaggio di Apple Arcade è la possibilità di condividere il tuo abbonamento con la famiglia. Con “In Famiglia”, puoi condividere il tuo abbonamento con fino a sei membri della tua famiglia senza costi aggiuntivi.

Al termine del periodo di prova gratuita, l’abbonamento verrà rinnovato automaticamente al costo di 4,99€ al mese, a meno che tu non decida di annullarlo.

Quindi, se hai appena comprato un dispositivo Apple o stai pensando di farlo, approfittare dell’offerta di Apple Arcade è di sicuro un’ottima occasione per accedere ad un catalogo di giochi divertenti in modo gratuito.