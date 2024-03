Apple: arriva il sistema per aggiornare gli iPhone in scatola

Apple si appresta a lanciare un nuovo sistema per i suoi negozi al dettaglio in terra a “stelle e strisce” che consentirà ai dipendenti degli Apple Store di aggiornare in modalità wireless il software dell’iPhone mentre il telefono è ancora nella confezione, utilizzando un dispositivo simile a un pad.

Apple: “Presto” in arrivo ad aprile negli Stati Uniti

Il sistema in questione, che era già stato vociferato qualche mese addietro, prende il nome di “Presto” ed è stato preannunciato da Mark Gurman di Bloomberg, con la sua ultima newsletter “Power On”. Il giornalista riferisce che questo nuovo sistema inizierà ad essere ampiamente diffuso negli Apple Store negli Stati Uniti ad aprile, raggiungendo tutti i negozi statunitensi entro l’inizio dell’estate.

Il sistema è n realtà in fase di test presso alcuni Apple Store selezionati dalla fine del 2023 e dovrebbe arrivare negli Apple Store di tutto il mondo entro la fine del 2024.

La tecnologia, come anticipato, è incentrata su un dispositivo simile a un pad su cui l’addetto può posizionare sopra scatole di iPhone. Il sistema è in grado di accendere gli iPhone, aggiornare il loro software e poi spegnerli, tutto mentre i dispositivi rimangono nelle loro scatole.

Da tenere presente che allo stato attuale gli iPhone vengono spediti dalla fabbrica con la build di iOS disponibile in quel momento, il che sta a significare che milioni di iPhone in circolazione vengono forniti con versioni iOS che possono già avere versioni più aggiornate del sistema operativo, il che può andare a costituire un serio rischio pr la scurezza degli utenti.