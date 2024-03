Apple avrebbe ucciso l'Amazon Fire Phone e altri smartphone

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato una denuncia contro Apple per la violazione delle leggi antitrust. In una una delle tante affermazioni contenute nel documento di accusa di 88 pagine viene altresì riportato che il colosso di Cupertino è in qualche maniera responsabile della “morte” dell’Amazon Fire Phone. Inoltre, il gruppo capitanato da Tim Cook sarebbe in qualche maniera responsabile dell’uscita dal business degli smartphone di HTC ed LG, oltre che di Microsoft.

Apple: accusata della “morte” dell’Amazon Fire Phone e non solo

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, l’estratto completo della documentazione depositata ieri dal Dipartimento di Giustizia:

Molte aziende importanti e ben finanziate hanno tentato, senza riuscirci, di entrare con successo nei mercati rilevanti a causa di queste barriere presenti all’ingresso. I fallimenti del passato includono Amazon (che ha lanciato il suo telefono cellulare Fire nel 2014 ma non è riuscita a sostenere la propria attività in modo redditizio ed è uscita l’anno successivo); Microsoft (che ha interrotto la propria attività mobile nel 2017); HTC (che è uscita dal mercato vendendo la propria attività di smartphone a Google nel settembre 2017); e LG (che è uscita dal mercato degli smartphone nel 2021). Oggi, solo Samsung e Google rimangono concorrenti significativi nel mercato statunitense degli smartphone ad alte prestazioni. Le barriere sono così alte che Google è lontana rispetto ad Apple e Samsung, nonostante Google controlli lo sviluppo del sistema operativo Android.

In sostanza, il Dipartimento di Giustizia sostiene che qualsiasi azienda che ha provato e fallito a realizzare uno smartphone ha fallito a causa del dominio di Apple.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non ha tuttavia considerato l’idea che probabilmente Amazon, LG e HTC hanno fallito perché non hanno realizzato prodotti in grado di attirare effettivamente l’attenzione dai consumatori e non per “colpa” di Apple. Tutte e tre le società si affidavano ad Android come sistema operativo e al pari di altri produttori che hanno fatto questa scelta non hanno avuto successo sul mercato.

I consumatori, infatti, hanno scelto e hanno preferito non solo iPhone, ma anche tanti altri dispositivi basati sempre su Android, ma non prodotti da Amazon, LG o HTC. In tanti, infatti, prediligono marchi quali, ad esempio, Samsung e Google.