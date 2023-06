Apple rende beta sviluppatori iOS accessibile a tutti

Nessun errore, nessun miraggio: dopo l’annuncio di iOS 17 Apple ha deciso di aprire a tutti gli utenti interessati, sviluppatori e non, l’accesso alle versioni beta del sistema operativo proprietario. L’iscrizione gratuita al programma di beta testing è ora possibile per chiunque abbia un iPhone compatibile, ovvero un Apple ID. Si tratta di una novità molto speciale, ma a cosa è dovuta? Cosa ha portato la Mela a questa decisione sorprendente?

Apple apre beta iOS a tutti

A scoprire questa grande notizia è stato il profilo Twitter iSoftware, come potete vedere dal tweet presente qui sotto. Nella pagina di supporto del portale Apple Developer, dove si colloca la scheda “Benefici e Risorse”, la voce “OS Beta Releases” è ora selezionata sia per coloro che sono iscritti all’Apple Developer Program (dal costo di 99 dollari all’anno), sia per coloro che hanno accesso a un Apple ID, ovvero a un device del gigante di Cupertino.

Apple has officially made the developer betas available for free. You only need to sign in with any Apple ID here https://t.co/YEQr1kg3Do Image source: https://t.co/ZPEBwECpxO pic.twitter.com/leJsobfJEt — iSoftware Updates (@iSWUpdates) June 6, 2023

Per iscriversi alla Beta, pertanto, da oggi basta recarsi sul sito beta.apple.com, registrarsi con il proprio Apple ID e selezionare “iOS Beta developer” nel menu della pagina “Aggiornamenti” tra le impostazioni di sistema. Ricordiamo che, naturalmente, le beta possono presentare bug e incompatibilità con app di sviluppatori terzi; ergo, possono persino compromettere il corretto funzionamento del dispositivo.

Dato che non risulta disponibile alcuna nota che accompagni questa modifica ai benefici per gli utenti Apple, non è chiaro il motivo per cui l’azienda abbia deciso di rendere la Beta pubblica e non riservata agli sviluppatori, ovvero ai consumatori più attenti e pronti a ogni eventuale problema correlato alle anteprime di iOS.

