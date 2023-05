iOS 17: in arrivo la funzione per il monitoraggio dell'umore

In occasione della WWDC 2023 che si terrà a inizio giugno prossimo, Apple toglierà i veli alle nuove versioni dei sistemi operativi per i suoi dispositivi. Sarà infatti presentato anche iOS 17 per iPhone e a quanto pare, tra le varie novità che porterà in dote, vi sarà pure una funzione dedicata al monitoraggio dell’umore che andrà a integrarsi con un’app di journaling.

iOS 17: monitoraggio dell’umore e app diario

Della cosa se ne era già iniziato a parlare nelle scorse settimane, ma ancora non era chiaro se la nuova app avrebbe fatto capolino con iOS 17 o meno. A confermare lo scenario, però, ci ha pensato Mark Gurman di Bloomberg.

Il giornalista riferisce per l’appunto che il nuovo sistema operativo dovrebbe portare una nuova app diario (journaling) per incoraggiare gli utenti ad appuntare ciò pensano ogni giorno.

Non sono ancora disponibili molti dettagli, ma stando alle anticipazioni l’app dovrebbe permettere a chi se ne serve di tenere traccia delle proprie attività quotidiane e dei propri pensieri.

Apple fornirà suggerimenti da cui partire, come un allenamento o una riunione, e avrà una forte componente sociale grazie alla funzione “All Day People Discovery” (letteralmente, Scopri persone tutto il giorno) che determina quando un utente è in prossimità di altre persone.

Inoltre, l’app monitorerà la ricezione di messaggi di testo, telefonate e altre notifiche, ma il tutto avverrà direttamente sul dispositivo per mantenere la privacy dell’utente.

La nuova app dovrebbe integrarsi con una funzione di monitoraggio dell’umore in Salute che Apple ha intenzione sempre di introdurre con iOS 17 e che permetterà agli utenti di tenere traccia del proprio umore, appunto, rispondendo a domande sulla giornata e visualizzando i risultati nel tempo.