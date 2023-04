Apple vuole lanciare una sua app di journaling

Apple ha in cantiere il lancio di una nuova app per iPhone mirante all’ottimizzazione della salute mentale e fisica degli utenti. Si tratterebbe di Journaling (nome in codice “Jurassic”) e, come intuibile dal nome, sarebbe una soluzione di journaling (in stile Day One, per intenderci) per consentire agli utenti di tenere traccia delle proprie attività quotidiane.

Apple: nuova app di journaling in arrivo

A rendere nota la notizia è stata la redazione del Wall Street Journal. Riportiamo di seguito, in forma tradotta, un estratto dell’articolo in cui si parla della cosa.

Il software competerà in una categoria di cosiddette app di journaling, come Day One, che consente agli utenti di tracciare e registrare le loro attività e pensieri. Il nuovo prodotto Apple sottolinea il crescente interesse dell’azienda per la salute mentale. L’app di diario di Apple, nome in codice Jurassic, è progettata per aiutare gli utenti a tenere traccia della loro vita quotidiana, secondo i documenti che descrivono il software. L’app analizzerà il comportamento degli utenti per determinare com’è una giornata tipica, incluso quanto tempo viene trascorso a casa rispetto a altrove, e se un certo giorno includeva qualcosa al di fuori della norma, secondo i documenti.

Stando al report, dunque, la nuova app di Apple consentirà di raccogliere i dati degli utenti relativi alle loro attività quotidiane, ma sarà in grado di fare molto di più rispetto alle app di journaling di terze parti, senza contare che dovrebbe avere accesso pure a messaggi di testo e telefonate.

Dopo il lancio, l’app verrà preinstallata sugli iPhone in seguito all’aggiornamento all’ultima versione di iOS, magari in concomitanza della distribuzione di iOS 17.

Al momento non è dato sapere quando l’app verrà rilasciata e se Apple prevede di renderla disponibile in maniera totalmente gratuita o in formato abbonamento. Interpellato sulla questione, un portavoce di Apple si è rifiutato di rilasciare commenti.