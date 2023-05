Apple ha bloccato 1,7 milioni di app pericolose

Apple ha pubblicato un report relativo allo store che illustra gli interventi effettuati nel corso del 2022 per proteggere la sicurezza e la privacy degli utenti. L’azienda di Cupertino ha bloccato quasi 1,7 milioni di app e oltre 280 milioni di account. Sono state inoltre evitare transazioni fraudolente per oltre 2 miliardi di dollari.

App Store è sicuro e affidabile

Apple sottolinea che App Store, lanciato nel 2008, permette agli utenti di scaricare le app in modo sicuro, mentre gli sviluppatori possono ottenere importanti guadagni. Le visite medie settimanali mondiali sono oltre 650 milioni. La piattaforma supporta oltre 195 metodi di pagamento locali e 44 valute. In seguito all’applicazione del Digital Markets Act, Apple dovrà però consentire l’installazione di app store alternativi, il sideloading delle app e metodi di pagamento di terze parti.

Dopo aver migliorato i sistemi che rilevano le attività fraudolente, l’azienda californiana ha chiuso circa 428.000 account sviluppatori rispetto agli oltre 820.000 del 2021. Apple ha inoltre impedito l’installazione di quasi 57.000 app da store illegittimi e disattivato oltre 282 milioni di account utente.

Il team dedicato ha esaminato oltre 6,1 milioni di app nel 2022 con una media di oltre 100.000 app a settimana, il 90% delle quali è stata approvata o respinta entro 24 ore. Sono state bocciate quasi 1,7 milioni di app, in quanto non rispettavano gli standard di sicurezza e privacy. Alcune nascondevano malware per rubare le credenziali o denaro alle ignare vittime. Circa 24.000 app sono state rimosse dallo store.

Su oltre un miliardo di recensioni, Apple ne ha bloccate e cancellate oltre 147 milioni che ingannavano gli utenti (alcune scritte con bot). L’azienda di Cupertino ha infine bloccato transazioni fraudolente per oltre 2 miliardi di dollari e l’uso di quasi 3,9 milioni di carte di credito rubate.